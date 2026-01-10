Un dona ferida en un accident entre dos cotxes espanyols

Aquest matí de dissabte, 10 de gener, ha tingut lloc un accident de circulació al punt quilomètric 3,500 de la carretera secundària 130, a Auvinyà, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia ha estat alertat del sinistre de trànsit al voltant d’un quart de deu del matí d’avui.
Segons el mateix servei de l’ordre, l’incident viari ha tingut a dos vehicle implicats. Es tracta de dos turismes i, ambdós, amb matrícula espanyola. L’ocupant d’un dels automòbils, una dona no resident, de 61 anys, ha patit ferides en el sinistre.