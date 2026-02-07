Un dolent últim quart espatlla un bon partit del BC Andorra a Màlaga (91-79)

Un BC Andorra que ha dominat el partit durant els tres primers períodes ha perdut (91-79) després d’un dolent últim quart, on no ha sortit absolutament res i, mentre, a l’Unicaja de Màlaga li entrava absolutament tot. Els andorrans han començat endollats en el partit amb un parcial de 7-16, amb un Shannon Evans i Aaron Best molt encertats. Els andalusos han reaccionat i han fet valer el perquè són un dels millors equips a casa de l’ACB, per a acabar per davant el primer període per només un punt (23-22).
En el segon quart, els de Zan Tabak s’han mostrat superiors als d’Ibon Navarro, tant en atac com en defensa. Pustovyi i Stan Okoye s’afegien a la festa dels tricolors per a capgirar el resultat al Martín Carpena i marxar al descans per davant en el marcador (39-42).
A la sortida de vestidors els del Principat es on han donat la seva millor versió, eixamplant diferències vora els 10 punts per sobre. Però, en els últims minuts del tercer període l’Unicaja ha reaccionat a base de triples gràcies a Chris Duarte i Justin Cobbs, per a aproximar-se en el marcador a només tres punts dels andorrans (60-63).
El via crucis del BC Andorra ha arribat en el últim quart. Un dur parcial de 31-16 ha decantat el partit a favor de l’Unicaja de Màlaga. Kendrick Perry i Rubit s’han afegit a la festa malaguenya amb gran encert davant d’uns tricolors absolutament descol·locats a la pista i errant tot el que no havien fallat la resta del partit.
Amb la victòria del Burgos contra el Tenerife, els andorrans, ara, només estan a un partit dels llocs de descens. El proper partit del BC Andorra serà el diumenge, 15 de febrer, a les 12:30 hores, contra el difícil Valencia Basket.
Anotadors de l’Unicaja de Màlaga: Tyson Pérez (2), Kendrick Perry (14), Chaise Audige (3), O. Balcerowski (2), James Webb (1), Tyler Kalinoski (9), Jonathan Barreiro (0), Justin Cobbs (17), N. Djedovic (8),
Emir Sulejmanovic (5), A. Rubit (12), Chris Duarte (18).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (12), Artem Pustovyi (10), Morris Udeze (4), Aaron Best (17), Rafa Luz (6), Stan Okoye (9), Chumi Ortega (7), Justin McCoy (8), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (6).