Un documental i un concert retrà homenatge a la fotografia i poesia de Pep Aguareles

Una persona que vivia intensament cada instant de la vida , ja fos a través de la paraula, el saxo o la fotografia, camp en què va ser un dels pioners de la poètica de la imatge. Es preparen un llibre , un documental i un concert per retre homenatge a Pep Aguareles . Hem estat amb alguns dels seus companys que ara li preparen un record que quedarà viu per sempre.

“Era una persona que va viure intensament, una intensitat que reflectia a la seva fotografia i a la seva implicació com a professor, com a cap de l’Escola d’Art i en tots els seus projectes fotogràfics”. Així el defineix la que va ser la seva companya de vida i probablement qui millor el coneixia.

Neus Mola ens parla de Pep Aguareles com d’un home inquiet que entenia l’art des de moltes vessants i com un incansable perseguidor de l’ànima de la fotografia, un aspecte que també destaquen els qui van treballar amb ell, com ara Isidre Escorihuela i Carles Esteve.

Junts van iniciar la creativitat de la fotografia amb testimonis que ara queden com Pallasses o Tres Visions, quaranta imatges que es van poder veure al Museu del Tabac.

“Li agradava molt potenciar la persona amb més elements externs”, ha comentat Escorihuela pel que fa al seu treball.

Per la seva banda, Carles Esteve destaca que “tenia molts coneixements històrics de fotografia”, el que “li donava molt bagatge a l’hora d’interpretar i de crear“.

La seva vida a través del caràcter que imprimia a tot allò que feia és el que ara es vol recollir en un documental on participaran molts dels seus amics i col·laboradors.

L’encàrrec l’ha rebut Mira Audiovisual. De fet, Àlex Tena també va preparar el projecte audiovisual del que es considera el punt àlgid de la seva carrera, Retratsmúsicsandorra.

Tena explica que Aguareles volia “potència a les seves imatges i que tot anés ràpid“, uns records que utilitzarà el director de documental com a inspiració.

En aquest sentit, Neus Mola assegura que havia arribat a trobar el seu llenguatge visual. “Li agradaven molt els paisatges desangelats i aquesta introspecció de poder reflectir la personalitat i l’essència de la persona a través de la imatge”.

El documental portarà la música de Lluís Casahuga, les composicions del qual ja havien compartit espai a la galeria Pilar Riberaygua.

Els homenatges no s’acaben aquí perquè l’escola d’art prepara un seguit d’obres inspirades en la seva poesia i es reeditarà un llibre que ell mateix va escriure, “Poètica de la imatge, imatges poètiques”.

El fermall el posarà un concert en què músics de la seva esfera com Toni Gibert, Oriol Vilella i Efrem Roca estrenaran tres peces inspirades en ell que d’aquesta manera seguirà més viu que mai.