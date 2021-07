Títol: Un dia al parc

Escriptor/a: ORZEL, Marta

Il·lustrador/a: Marta Orzel

Editorial: La Topera

Edat: primers lectors

«Avui anem al parc. Som-hi». Aquesta frase acompanya la primera doble pàgina, que mostra la visió general d’un parc ben concorregut al qual no li falta de res. El parc té un estany, un prat de gespa, un bosquet, una àrea de pícnic, un hivernacle, una zona de jocs, un quiosc de música, un hort i, fins i tot, una granja d’animals. Després de presentar-nos diferents persones que hi treballen o gaudeixen del parc fent diverses activitats, les dobles pàgines següents se centren a mostrar allò més remarcable de cada una d’aquestes zones. És una llàstima, però, que l’ordre en què apareixen els espais no segueixi el camí que fa la protagonista amb la seva família.

L’estructura del llibre és molt clara. En el vers, una frase, escrita en primera persona, ens presenta cada espai. Sobre fons blanc, les il·lustracions mostren objectes, animals i plantes habituals. Per exemple, una de les seccions diu: «A la vora de l’estany hi veig…», i hi trobem imatges d’una polla d’aigua, un cigne, unes canyes, una barca, una canya de pescar, etc.

Al recte, la frase sempre comença amb la fórmula «I el que més m’agrada és…». Aquí la il·lustració mostra una escena d’allò que la protagonista vol destacar. D’aquesta manera es crea una connexió emocional amb l’espai: «I el que més m’agrada és comptar els aneguets que hi neden», «…bufar la xicoia», «…fer el pi», etc.

Fins al final del llibre no sabrem qui ens ha fet de guia pel parc. De fet, la imatge de la portada ens dona una pista falsa. La darrera doble pàgina ens convida a revisar el llibre per trobar quaranta elements que hi han aparegut.

Marta Orzel és una artista i il·lustradora polonesa, establerta a Nantes, que domina diverses tècniques gràfiques. En la majoria de treballs de disseny editorial i cartelleria utilitza eines informàtiques per fer dibuixos vectorials que crea sense línia. Les il·lustracions d’Un dia al parc són netes i clares, ben documentades. La gamma cromàtica escollida, així com el paper utilitzat, configuren un llibre molt agradable.

En definitiva, aquest és un imatgiari molt complet, un diccionari il·lustrat ben concebut, que combina elements descontextualitzats i contextualitzats, imatges objectives i escenes emotives. Us animem a portar-lo en la vostra propera sortida a un parc. A veure si en podeu trobar un de tan ric.

Per Emma Bosch. Clijcat / Faristol /