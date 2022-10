Un detingut per un presumpte delicte de violència domèstica i dos per alcoholèmia

La Policia ha detingut aquest dijous un home, veí del Principat, de 49 anys, per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La presumpta víctima va acudir al servei de Tràmits del Govern, a la tarda, avisant que hauria estat agredida pel seu pare, a qui s’ha arrestat.

La Policia també ha detingut la matinada de divendres dos homes més. En aquest cas per conduir sota els efectes de l’alcohol. Un d’ells, veí d’Andorra, de 44 anys, va donar una taxa d’1,47 grams per litre de sang en un control rutinari. El segon, veí de les valls, de 27 anys, va donar una taxa de 2,02 grams per litre de sang en una parada específica.