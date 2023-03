Un home emmanillat (iStock)

El servei de Policia ha detingut, aquesta setmana, a Andorra la Vella, un home, veí del Principat, de 42 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per trencar una ordre d’arrest domiciliari.

D’altra banda, la Policia també ha arrestat un home, no resident al país, de 25 anys d’edat, al Pas de la Casa, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per trencar una expulsió administrativa.