Un detingut per possessió de droga i, un altre, per conduir una moto amb el permís suspès

Pel que fa a delictes contra la salut pública, un home, de 27 anys, va ser detingut per agents del servei de Policia, a la parròquia d’Andorra la Vella per trobar-se en possessió d’una substància estupefaent, concretament es tractava de cocaïna. L’individu arrestat portava a sobre 1,6 grams d’aquesta droga.
Finalment, i en un altre ordre de detencions, el servei de l’ordre va detenir, al poble d’Ordino, un conductor de 66 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’individu en qüestió va ser controlat circulant en motocicleta amb el permís suspès.