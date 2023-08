Un detingut per incomplir l’arrest domiciliari i, un altre, amb el carnet retirat

Un home emmanillat (iStock)

Aquest dijous 24 d’agost, a la tarda, el servei de Policia va detenir un home, de 42 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia. L’arrestat hauria incomplert una pena imposada d’arrest domiciliari.

També, com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia, però per conduir amb el permís retirat, es va detenir un altre home, de 32 anys. Una patrulla de policia es va creuar dimarts amb el seu vehicle a Andorra la Vella i el va reconèixer. Quan els agents van procedir a interceptar el cotxe per a controlar el conductor, aquest va fugir i la persona que l’acompanyava es va posar al volant. Una estona després, l’home va tornar al lloc del control i va ser llavors quan se’l va detenir.