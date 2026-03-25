Un detingut per falsificar un document i, un altre, per intentar agredir als policies

El servei de Policia ha detingut dues persones des de dilluns. Una d’elles és un home no resident al Principat d’Andorra, de 29 anys, que va ser arrestat a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. L’individu va ser arrestat per falsificar un certificat d’experiència laboral amb l’objectiu d’obtenir el permís de residència i treball.
El segon detingut és un turista de 47 anys, arrestat la matinada d’aquest dimarts al Pas de la Casa com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la llibertat i la Funció Pública. Els agents de Policia el van controlar perquè, mentre efectuaven una ronda preventiva, l’home va començar a insultar-los i amenaçar-los de mort. Per si fos poc, es va posar violent i els va intentar agredir, a més de desobeir-los i resistir-se posteriorment a la detenció.