Un detingut per accedir al país amb droga i, un altre, per conduir amb el permís suspès

Aquesta setmana, el servei de Policia va detenir, a la frontera francoandorrana, un turista de 43 anys. L’individu va ser arrestat per agents del servei de l’ordre perquè el van controlar accedint al Principat d’Andorra amb droga. Concretament, el turista duia a sobre 2,2 grams de cocaïna i 33,75 grams d’haixix.
En un altre ordre de detencions, val a dir que la Policia també ha detingut un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’arrestat estava conduint amb el permís suspès per ordenança penal.