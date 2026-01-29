Un despreniment de terra i arbres a les Valls de Valira deixa incomunicats un centenar de veïns

Un despreniment de terra i arbres ha tallat aquest dimecres la carretera local d’accés als pobles de Sant Joan Fumat, Ars, Asnurri i Civís. Els fets han passat al migdia, concretament al punt quilomètric 5-6 de la via, que és de titularitat municipal. L’alcalde de les Valls de Valira, Ricard Mateu, ha explicat que arran de la situació, provocada per l’excés d’aigua i humitat acumulada, un centenar de veïns han quedat incomunicats.
Un operari municipal ha dut a terme una primera actuació de retirada d’arbres i d’habilitació d’un accés a peu. Posteriorment, s’ha continuat l’extracció de terra i, ja a la tarda, la carretera s’ha pogut obrir provisionalment. Mateu recomana “circular-hi amb precaució” i preveia que aquest dijous continuessin els treballs per a acabar de netejar i buidar el tram. Així mateix, està previst que tècnics estudiïn quin és l’abast del perill a la zona i quines accions cal dur a terme per a estabilitzar el terreny, “que suposa un risc per a les persones que hi circulen diàriament”.
Als pobles afectats hi ha molt veïnat que treballa fora i ha d’utilitzar-la. L’alternativa a la via és una pista forestal que va a Farrera dels Llops, però els temporals l’han deixat molt malmesa i requereix que s’hi circuli amb tot terrenys. “Calia actuar amb urgència”, ha remarcat Mateu, que ha estat en contacte amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la Diputació de Lleida per a fer un seguiment de la situació. “Quan se sàpiga l’afectació caldrà sol·licitar ajuts extraordinaris o d’urgència”, ha manifestat.
Despreniments cada cop més freqüents
L’alcalde de les Valls de Valira ha lamentat que “amb les circumstàncies actuals i les alteracions climàtiques tot apunta al fet que els ajuntaments hauran d’anar assumint que episodis com aquests es repetiran”. I ha posat sobre la taula el fet que seria convenient que la Generalitat es dotés d’un fons específic “per a ajudar a fer front a aquests inconvenients, especialment a les zones de muntanya, en què un accés tallat pot deixar molts veïns incomunicats, com ha estat aquest cas”.
De fet, també aquest dimecres s’ha produït una altre despreniment de rocs i terra a la carretera de Noves a Taús. Els veïns han denunciat a través de les xarxes socials que “ara que es parla tant de Rodalies i el servei ferroviari, estaria bé obrir el meló de l’estat de les carreteres de les zones rurals, ja que ja són prou complicades les connexions i la manca de serveis com per a sumar-li el mal estat i la perillositat de les vies d’accés als pobles”. Segons han explicat, “no és el primer cop que passa una esllavissada d’aquest tipus i a aquest pas acabarem lamentant alguna desgràcia”.
Treballs encara a la C-14, als Hostalets de Tost
Pel que fa a l’esllavissada d’aquest dimarts a la C-14, encara ha obligava, aquest dimecres, a donar pas alternatiu a la via, a l’altura dels Hostalets de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet. La maquinària ha continuat treballant en la retirada de la gran roca que impedia el pas dels vehicles. Els tècnics continuen avaluant la zona per a decidir quines accions cal dur a terme al talús per a garantir-ne la seguretat.