Un dels dos centres comercials previstos a la Seu agafa impuls

Terrenys on hi haurà l’hospital comarcal, al mateix sector on s’aixecarà un centre comercial a la seu (arxiu)

Ja s’ha aprovat la llicència que permetrà construir un nou centre comercial -dels dos que hi ha previstos- a la Seu d’Urgell. El tràmit l’ha aprovat la Junta de Govern del consistori urgellenc i, pel que fa a aquest centre, estarà ubicat en front del parc de Bombers. És el sector, en desenvolupament, on també s’aixecarà el nou hospital comarcal.

Sobre aquest centre comercial, tot apunta que els treballs d’urbanització podrien ser ja una realitat al voltant del mes de maig de 2023. Des de l’Ajuntament de la Seu s’indica que, respecte a l’altre centre comercial, podria rebre el vist i plau de la llicència en poques setmanes.

Sobre aquests nous equipaments, a la Seu, l’alcalde de la ciutat, Joan Barrera, ha assenyalat que no és el model comercial que defensa el seu Govern. Apunta que el tràmit ve de temps enrere i que no es podia aturar en tenir l’expedient començat. Ha assegurat que treballarà perquè això no torni a succeir i per a donar un impuls al comerç urgellenc de l’interior de la vila.