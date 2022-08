Un de cada tres casos d’esquizofrènia es pot atribuir a les adversitats durant la infància

Reduir les adversitats durant la infància, com l’assetjament escolar, podria evitar el desenvolupament d’un de cada tres casos d’esquizofrènia i un de cada sis casos de depressió en l’edat adulta. Aquestes són algunes de les conclusions d’un estudi liderat per investigadors de l’IDIBAPS i de l’àrea de salut mental del CIBER (CIBERSAM), la Universitat de Linköping (Suècia) i del King’s College London; el qual analitza i quantifica la influència dels factors de risc modificables, com els relacionats amb l’estil de vida i el context social, en l’aparició de diversos trastorns de salut mental.

L’objectiu d’aquesta investigació era determinar si els canvis en l’estil de vida de les persones i en el context social podrien provocar una reducció dels trastorns mentals. “En molts aspectes, vivim en una societat de benestar. Però malgrat aquesta aparent bonança, al voltant d’una de cada cinc persones té actualment un trastorn mental”, explica l’investigador de l’IDIBAPS i del CIBERSAM, i també coordinador de l’estudi, Joaquim Raduà.

D’aquesta manera, els autors de l’estudi van buscar aquells factors de risc ambiental que tenen un major nivell d’evidència sobre la seva relació directa amb el desenvolupament de trastorns de salut mental concrets. Així, van trobar que la reducció de les adversitats infantils podrien evitar un de cada tres casos d’esquizofrènia i l’eliminació dels abusos infantils podrien prevenir un de cada sis casos de depressió.

A més, la investigació també conclou que un de cada cinc casos de depressió és atribuïble a l’estrès laboral i un de cada sis casos d’alzheimer estan directament relacionats amb la manca d’exercici físic. Per altra banda, l’excés de greixos en sang pot provocar una major prevalença de depressió en un de cada deu casos i la reducció del sobrepès abans o durant l’embaràs podria evitar un de cada quinze casos d’autisme en els fills.

“Això significa que podríem evitar que milions de persones desenvolupin trastorns mentals”, conclouen els autors de l’article. Tot i això, també recorden que els trastorns mentals són multifactorials i, per tant, depenen de la combinació de múltiples factors: genètics, biològics, psicològics o ambientals. Això vol dir que, encara que es pugui evitar el desenvolupament de molts trastorns mentals a través de la reducció dels factors ambientals i socials de risc, probablement la majoria de trastorns continuaran presents.

