Un cotxe s’incendia a l’interior d’un túnel de la C-14 a Peramola

Incendi en un cotxe a l’interior d’un túnel de la C-14, a Peramola. Foto: Bombers Nargó

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest diumenge a la matinada un incendi que ha afectat un cotxe que circulava per la carretera C-14 al terme municipal de Peramola. Els fets s’han produït a l’interior d’un dels túnels situats a la vora de l’embassament d’Oliana.

Segons ha informat el cos d’emergències, l’avís s’ha rebut pels volts de la mitjanit des del punt quilomètric 148. Per causes que es desconeixen, s’ha originat un foc al motor de l’automòbil i els seus ocupants han hagut de sortir-ne i han avisat de l’incident. Al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions del parc de Bombers de la Seu d’Urgell i dels Bombers Voluntaris de Coll de Nargó i d’Oliana. Per raons de seguretat, s’ha tallat l’accés al túnel en tots dos sentits de la marxa i s’ha ajudat els afectats a sortir-ne a peu, mentre s’extingia el foc.

Més tard, cap a 3/4 de 2 de la matinada, una grua ha entrat a la galeria per retirar el vehicle sinistrat. Després que s’ha netejat la calçada, els Mossos d’Esquadra hi han reobert el trànsit a 2/4 de 3. L’incendi no ha causat ferits.