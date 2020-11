Un cotxe bolca prop de la rotonda d’Anyós i deixa dos ferits

La Policia ha estat alertada d’un accident de trànsit prop de la rotonda d’Anyós a les 06:04 hores. Concretament, el sinistre s’ha produït a la carretera general 3, al punt quilomètric 0,280.

En l’accident s’ha vist implicat un sol turisme –Mini Cooper SD (AND)-, que per causes a determinar, ha perdut el control topant contra la vorera i bolcant posteriorment.

La conductora -dona de 19 anys- ha resultat ferida, la passatgera davantera i el passatger posterior- ambdós de 20 anys- han resultat il·lesa i ferit respectivament.