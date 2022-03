Un cotxe autònom de repartiment amb coixí de seguretat exterior per als vianants

Cada dia que passa és un dia menys que hem d’esperar perquè els vehicles autònoms entrin definitivament als nostres carrers i a les nostres vides, tant els de transport de passatgers, com els purament dedicats al transport de mercaderies, com els que ens portaran a casa les compres que fem en línia.

Aquests, de petita grandària, ja s’han introduït en fase de proves en algunes ciutats del món, com a la Xina, per part de grans actors del comerç electrònic, com és el cas d’Alibaba. Com que no porta tripulants, l’equipament d’aquests vehicles no requereix mesures de protecció activa. Però i els vianants?

Aquest tipus de vehicles poden suposar una oportunitat per a oferir als vianants (recordem que els més exposats i vulnerables en tota la cadena del trànsit rodat) un increment en la seva seguretat per al cas de xocs o cops, com és el cas de la tercera generació del nou vehicle de repartiment de Nuro, el qual introdueix coixins de seguretat… en la seva part exterior.

Situat en la seva part davantera, aquest coixí de seguretat està pensat per a reduir els danys ocasionats a vianants en el cas de patir algun tipus de contratemps. És de gran mida, i cobreix pràcticament tota l’àrea frontal, sobrepassant lleugerament l’altura del vehicle, i deixant un marge per la part inferior per a no entorpir les rodes.

A banda d’aquest coixí de seguretat, la tercera generació de vehicles autònoms de repartiment de Nuro també redueix la seva grandària respecte als vehicles convencionals que admeten passatgers, fins a un 20%. Això, que a priori no sembla tenir influència en la seguretat dels altres usuaris de les vies públiques, li permet deixar més espai per a ciclistes, motoristes i vianants, la qual cosa millora d’una forma passiva la seguretat en disminuir el risc de col·lisions.

Els sensors de 360 graus permeten al sistema d’aquest vehicle de repartiment saber què és el que passa al seu voltant.

L’ampliació de la seva capacitat de càrrega, i la seva capacitat per a circular fins i tot en dies plujosos (de fet, des de la companyia afirmen que en les mateixes condicions meteorològiques que qualsevol altre cotxe convencional). Això són unes altres de les característiques d’aquesta nova generació del vehicle que, segons la companyia, ja es troba preparat per a la seva producció.

Per Tecnonews