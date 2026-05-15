Un conductor ferit en un sinistre de trànsit a Andorra la Vella

El servei de Policia informa d’un accident de circulació entre dos turismes que ha tingut lloc aquest divendres i que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. Els fets s’han registrat a l’altura del número 5 de l’avinguda Dr. Mitjavila, a Andorra la Vella. El servei de l’ordre ha rebut l’avís alertant del sinistre de trànsit a les 10:20 hores.
Les mateixes fonts policials assenyalen que tots dos vehicles tenen la matrícula andorrana. El conductor d’un d’ells, un veí del Principat de 55 anys, ha resultat ferit a l’incident viari.