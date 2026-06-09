Un conductor ferit en un accident a Andorra la Vella

El conductor d’un vehicle amb matrícula andorrana, un noi de 19 anys, va resultar ferit dilluns a la nit en un accident de circulació a l’altura del número 12 del carrer Príncep Benlloch, d’Andorra la Vella. El conductor va perdre el control del vehicle i va col·lidir contra diversos piquets de protecció i contra un arbre. Tot i que, inicialment, semblava tractar-se d’un accident de trànsit de danys materials, el conductor va acabar sent traslladat a l’hospital.
El servei de Policia assenyala que va rebre l’avís alertant del sinistre viari a les 22:05 hores d’ahir dilluns.