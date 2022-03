Un centenar d’alumnes treballen sobre la desinformació i les fake news en les XV Activitats d’Humanitats

Aquest dimecres se celebren les XV Activitats d’Humanitats, que també recuperen el format presencial tal com ja va fer-ho, ara fa unes setmanes, la Jornada de les Ciències. Aquest esdeveniment al tomb de les humanitats, que arriba a la 15a edició, busca despertar l’esperit crític dels joves, enfortir les relacions entre docents i alumnes de diferents escoles i fomentar el treball en equip.

Enguany hi participen un centenar d’alumnes i una desena de docents dels quatre centres escolars de batxillerat –Escola Andorrana de Batxillerat, Col·legi Sant Ermengol, Colegio Español María Moliner i Lycée Comte de Foix– i la temàtica escollida és el fenomen de les notícies falses, més conegudes sota l’expressió anglesa fake news.

La jornada s’ha iniciat com sempre amb una xerrada adreçada als alumnes i que aquest any té com a ponent el periodista català Antoni Bassas. La conferència, titulada “notícies, veritat i mentida”, posa el focus en com la tecnologia digital permet a qualsevol persona emetre missatges amb un abast potencial de milions d’espectadors, i en com n’és d’important que es contrastin les informacions i evitar les mentides en el discurs públic.

Seguidament, els alumnes participen durant tot el matí en diversos tallers específics sobre la desinformació en línia, com reconèixer i enfrontar-se de manera crítica a les notícies falses o com detectar les mentides falses, qui hi ha darrere i com detectar-les.

Les XV Activitats d’Humanitats acaben a la tarda amb una altra conferència d’Antoni Bassas, en aquest cas adreçada al públic en general.