Un centenar d’alumnes de la Seu i Castellciutat es beneficiaran del projecte “musica comunitària”

El pròxim dimarts 4 d’octubre s’iniciarà el projecte de música comunitària ‘Som Orquestra. Som Banda’ a les escoles Pau Claris, Mn. Albert Vives, La Valira i Castell-Ciutat. Aquest projecte, que promouen l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Servei d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, aposta per l’equitat educativa i s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat.

Així ho ha explicat la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs: “aquest projecte consisteix en acostar els instruments musicals a les aules dels centres de primària de la nostra ciutat, en horari lectiu, sent la música una eina de transformació social i de desenvolupament integral per a l’alumnat”.

Tal i com ha explicat la directora de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell, Sonia Lanau, 50 alumnes de l’escola Pau Claris, 29 de l’escola Mn. Albert Vives i 20 alumnes de les escoles Castell-Ciutat i la Valira s’endinsaran en el món de la música sense sortir del seu centre educatiu.

Estaran acompanyats del mestre especialista en música i de dos professors de l’EMM. “Com es ve realitzant en molts altres centres educatius, i no només al nostre país, on aquests projectes estan ja molt integrats. Universalitzar la pràctica artística i l’educació estètica dins l’horari escolar forma part dels drets de tots els ciutadans, contribuint al seu creixement com a individu”, ha subratllat Sonia Lanau.

Des del centres educatius participants d’aquest projecte es valora com a “molt bona notícia” portar a terme aquesta activitat que l’han qualificat “d’engrescadora i il·lusionant, que ajuda a la formació integral de l’alumne”. Alhora, els responsables de les escoles han remarcat la importància d’aquest projecte de música comunitària per a “teixir socialment la ciutat”. Al respecte, a final de curs, es pretén celebrar una trobada dels quatre centres educatiu per a tocar tots junts.

Per la seva part, els professores i professores de l’EMM que treballaran en aquest projecte consideren que “és un repte molt interessant també per a ells perquè serà una altra manera d’ensenyar i apropar la música als nens i nenes”.

‘Som orquestra. Som Banda’

El projecte de música comunitària ‘Som Orquestra. Som Banda’ és alhora un projecte de cohesió social, per a oferir igualtat d’oportunitats i de democratitzar la pràctica instrumental als nens i nenes de la Seu d’Urgell i Castellciutat, donant accés a la cultura i a l’educació musical a tothom.

“En aquestes sessions, l’alumnat desenvoluparà l’atenció, concentració, sensibilitat i l’empoderament, aprenent a tocar un instrument com a eina per a l’èxit escolar, la cohesió social i la creació d’oportunitats”, ha abundat la directora de l’EMM.

Per a poder portar a terme aquest projecte, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha comprat un ‘pack’ d’instruments fix per a cada centre educatiu.

L’escola Pau Claris ha optat pels instruments de corda: violí, viola, violoncel i contrabaix, sent un total de 29 instruments. Per la seva part, l’escola Mn. Albert Vives ha apostat pels instruments de vent: clarinet, trompeta, trombó de pistons i caixó, amb un total de 29 instruments. Les escoles La Valira i Castell-Ciutat també han optat pels instruments de vent: flauta travessera, saxo, clarinet i caixó, amb un total de 25 instruments. Val a dir quer tots aquests instruments han costat un total de 17.466,57€.