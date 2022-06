Títol: Un bosc dins meu

Escriptor/a: UNDERWOOD, Deborah

Il·lustrador/a: Cindy Derby

Traducció: Francesc Massana

Editorial: Libros del Zorro Rojo

Pàgines: 40

Edat: primers lectors

Un bosc dins meu suposa la continuació de la voluntat de l’editorial Libros del Zorro Rojo d’apropar-nos llibres reconeguts i multipremiats internacionalment. I gràcies a això el podem gaudir en la nostra llengua. El llibre és una reivindicació no intrusiva, sinó sensorial, de la necessitat de girar la mirada cap a la natura, l’exterior, en contrast amb la nostra tancada vida occidental, en la qual hem oblidat sortir i mirar la terra, sentir la seva olor, observar els éssers vivents i d’on provenen les coses amb les quals vivim.

El text, de Deborah Underwood, és molt obert i suau. Ens arriba com l’aire.

L’obert i evocador outside del títol original (Outside in), s’ha traduït per la paraula «bosc». Tasca complicada, la del traductor.

El volum és tot un caramel per a un artista sensible. En aquest cas, les il·lustracions són de Cindy Derby, que és coherent en tot moment en la seva despreocupació, que agraïm, per allò que està bé o no en el dibuix o les formes. A partir de tècniques a l’aigua i alguna estampació, Derby genera espais quotidians molt frescos amb un punt surreal, on la nena protagonista es mou acompanyada pel seu gat.

Una nena que el text no cita, i que fa caminar la trama perquè necessitem un personatge que es mogui per aquests mons quasi onírics, creats a partir d’una total llibertat plàstica amb les aquarel·les. El personatge som totes i tots nosaltres, i ens obliga a reflexionar en quin punt vital estem respecte a l’espai on vivim.

Qui llegeixi les imatges ràpidament s’adonarà de com s’ha divertit l’artista plàsticament i conceptualment davant les composicions, que són etèries, de somni i a la vegada properes. Tot un recordatori del fet que, en l’art, mana el compromís de sentir i fer sentir a partir de la pròpia proposta plàstica. D’aportar, de rellegir, de provar, de generar arbitrarietats, sorpreses. Però no us penseu que a aquest camí s’hi arriba d’una manera arbitrària, s’hi arriba amb talent i treball.

Us deixem un enllaç perquè gaudiu del treball d’investigació que suposà arribar a unes arts finals en què es van fer servir també tècniques digitals, per exemple, introduint personatges animals o detalls. No us el perdeu el procés: http://blaine.org/sevenimpossiblethings/?p=5082

El llibre ha rebut molts reconeixements: entre d’altres, té la Medalla Caldecott del 2021 i va guanyar el Golden Kite Honor d’Àlbum il·lustrat del mateix any.

Les imatges pertanyen a: https://librosdelzorrorojo.com/ca/cataleg/un-bosc-dins-meu/

Sergi Portela / Clijcat / Faristol