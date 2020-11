Un avió 0 emissions impulsat 100% per energia solar

SEGULA Technologies, grup global d’enginyeria, acaba d’anunciar la seva incorporació al projecte SolarStratos com partner científic i tècnic, per a contribuir en l’objectiu comú d’impulsar el desenvolupament de l’aviació elèctrica i solar, fomentant l’ús de les energies renovables.

Iniciat en 2015 per l’explorador suís Raphaël Domjan, el projecte SolarStratos està treballant en un avió experimental biplaça, alimentat únicament per energia solar, i que té com a objectiu aconseguir arribar a volar en l’estratosfera, a una altitud d’entre 12 i 50 quilòmetres d’altura. L’avió, de 24,8 metres d’envergadura, funciona amb les cèl·lules fotovoltaiques que cobreixen les seves ales i li permeten carregar les bateries d’ions de liti del seu motor elèctric.

Després de nombrosos vols de prova, l’objectiu ara és pujar cada vegada més alt, apuntant en última instància a l’estratosfera, l’objectiu final del projecte. El primer vol estratosfèric d’aquest avió elèctric, 100% solar i ‘0 emissions’, serà un desafiament tant tècnic com humà, ja que l’expedició durarà aproximadament 6 hores durant les quals l’avió i el pilot estaran subjectes a temperatures exteriors extremes de fins a -70 °C, així com a intensa radiació solar.

Per a fer possible aquesta gesta, SEGULA Technologies treballa actualment en l’optimització tèrmica de la cabina, que garanteixi la comoditat i seguretat del pilot. Aprofitant el seu coneixement i experiència en simulació digital en el sector de l’automoció, la companyia treballarà en l’enginyeria tèrmica, elèctrica i mecànica d’aquest projecte d’aviació solar. Això implica, per exemple, crear un model de simulació de l’entorn tèrmic de la cabina sotmesa a les condicions estratosfèriques extremes, avaluar l’estat fisiològic tèrmic del pilot, desenvolupar una simulació digital que reprodueixi la sensació tèrmica del pilot i identificar les possibilitats de recuperació de calor en l’aeronau, entre moltes altres necessitats.

“Per a fer front a temperatures tan extremes, el confort tèrmic del pilot és fonamental“, confirma Raphaël Domjan, fundador i pilot de SolarStratos. “La reconeguda experiència de SEGULA Technologies en enginyeria tèrmica i simulació digital juga un paper important en aquest ambiciós projecte, i ens proporcionarà solucions innovadores que aconseguiran que puguem continuar avançant en la nostra aventura”.

“El projecte SolarStratos és una aventura increïble, liderada per un equip compromès, atrevit i molt rigorós, i estem molt orgullosos de formar part d’ella. Esperem que el seu èxit demostri l’extraordinari potencial de l’energia solar i elèctrica, aconseguint contribuir en el desenvolupament d’una aviació sostenible i amigable amb el medi ambient”, explica Jean-Luc Baraffe, Director de Recerca i Innovació de SEGULA Technologies.

El primer vol estratosfèric de SolarStratos està previst a partir de 2022.

Per Tecnonews