Un arrestat per produir lesions en una baralla i, un altre, per col·lar-se borratxo de matinada dins d’una botiga del Tarter

Un home emmanillat (arxiu)

Al marge de les detencions per possessió de drogues i alcohol al volant, la Policia va detenir la matinada de dissabte un home, de 28 anys i no resident al país, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions durant una baralla.

La matinada de diumenge a Canillo, els agents van arrestar un altre home, no resident al país de 21 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per danys. Se’l va controlar a l’interior d’una botiga d’esports del Tarter després de forçar-ne l’entrada. Es trobava en un fort estat d’embriaguesa i no s’hauria endut res de l’establiment.