Un arrestat per possessió de cocaïna i un per trobar-se al país quan tenia dues ordres d’expulsió

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Entre les detencions efectuades pel servei de Policia durant el cap de setmana, hi ha la d’un home no resident al Principat d’Andorra, de 25 anys d’edat. La detenció va tenir lloc a la frontera del riu Runer perquè l’individu es trobava en possessió de 0,7 grams de cocaïna.

D’altra banda, el passat divendres, a les 15 hores, a Encamp, la Policia va detenir un home, no resident, de 61 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per trobar-se al país tot i tenir dues ordres d’expulsió en vigor.