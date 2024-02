Un home emmanillat (arxiu)

Els darrers dies un home de 24 anys i no resident, ha estat detingut per la Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic després d’identificar-se a la frontera del Pas de la Casa amb un permís de residència francès fals.

D’altra banda, aquest passat cap de setmana, el servei de Policia també va detenir un altre home, un turista de 37 anys amb 0,3 grams d’èxtasi a l’aparcament d’un local d’oci nocturn del Tarter.