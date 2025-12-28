Títol: Un any molt enfeinat
Escriptor: Leo Lionni
Il·lustrador: Leo Lionni
Traducció: Maria Lucchetti
Editorial: Kalandraka
Pàgines: 32
Edat: Primers lectors
Per primer cop ens arriba en català aquesta meravellosa obra de Leo Lionni, publicada originalment el 1992. Una petita joia intemporal, fins ara inèdita a l’estat espanyol. Els lectors podran retrobar-se amb els entranyables ratolins que apareixen en un bon grapat de títols de l’autor, com ara El somni d’en Mateu, L’Àlex i el ratolí de corda o el gran clàssic Frederick, tots recuperats amb encert per Kalandraka dins la col·lecció «Clàssics Contemporanis».
En aquest cas, els protagonistes són uns ratolins de camp, els bessons Jan i Jana, que es fan amics d’en Llenyós, un arbre amb qui mantindran una relació molt estreta al llarg d’Un any molt enfeinat. Cada doble pàgina se centra en un dels mesos, de gener a desembre. Es comença amb un paisatge nevat i s’acaba amb la il·lusió dels regals de Nadal. Entremig, l’arbre floreix, fa fruits, però també pateix un incendi que apagaran els seus petits amics, en un moment un xic heroic que agradarà a les criatures.
Els diàlegs connecten amb la curiositat i el joc dels infants, tenen tocs d’humor i certa tendresa. Al llarg de la història es transmet el respecte a la natura, sense moralitzar. En l’aspecte visual destaca la tècnica del collage, que l’autor també utilitza en altres creacions, i la calidesa dels tons i les textures. La imatge i el text creen un conjunt que es llegeix pausadament, seguint el ritme de la naturalesa. El format allargat i estret, que ressalta l’arbre com a personatge, afegeix singularitat a l’obra.
Lionni és un dels grans noms de la literatura per a infants (d’aquella que agrada a tothom). Crea universos que deixen una empremta profunda en els lectors. Darrere d’una aparent senzillesa, transmet grans lliçons de vida. Aquesta és una mostra més de la seva sensibilitat artística.
Vanesa Amat Castells / Clijcat / Faristol