Un any des del primer positiu de coronavirus confirmat al Principat

Era el 2 de març del 2020, avui just fa un any, que van comparèixer el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la metgessa internista del Ministeri, Odile Sarroca, per informar del primer cas de coronavirus confirmat al Principat. Es tractava d’un jove que havia viatjat a Milà i que presentava simptomatologia lleu.

Amb ell es van activar els diferents protocols que s’havien treballat des de diferents àrees del Govern i, especialment de Salut, per fer front a la possible arribada de casos de coronavirus SARS-CoV-2.

El jove va romandre ingressat a l’hospital fins que va obtenir dos resultats analítics negatius amb un marge de 24-48 hores entre el primer i el segon negatiu, i va rebre l’alta uns dies després, el 8 de març.

