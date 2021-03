Un any de pandèmia s’endu més de 230 milions d’euros

La pandèmia ha generat molts costos imprevistos tant directes com indirectes per tal de fer front a la crisi sanitària, però també a la crisi econòmica que ha provocat durant aquest any al país. En total, l’executiu ha destinat 238.527.359,21 euros per tal de fer-hi front. Concretament, la partida més gran se l’enduen els crèdits tous amb més de 133 milions. Cal recordar que aquests crèdits, en un principi, es van posar a disposició de les empreses per tal de sufragar les despeses de funcionament i de refinançament de crèdits i préstecs i posteriorment, també, per finançar el cost dels treballadors i les despeses d’hidrocarburs de locomoció.

Pel que fa a la part sanitària, el cost de la crisi, amb l’increment de la plantilla sanitària, els cribratges o la compra de recursos, entre d’altres, supera els 23 milions. En aquest sentit, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha mostrat sincer assegurant que té tendència a no quantificar el cost quan es tracta de fer front a una situació com aquesta. “Ha estat un cost molt elevat, però entenem que és una inversió”, ha detallat el titular de la cartera de Salut, assegurant que s’ha fet sempre sota un criteri de corresponsabilitat per evitar més danys a les persones.

D’altra banda, també s’ha destinat una gran partida a les suspensions temporals del contracte de treball i a les reduccions de la jornada laboral. Així, des del ministeri de Presidència, Economia i Empresa l’impacte que ha tingut aquest any de pandèmia ha estat de prop de 46 milions. En la mateixa línia, el Govern també ha tingut un cost de més de 27,6 milions en mesures fiscals per tal d’afavorir la tresoreria de les empreses. Quant a les ajudes socials, des del ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut s’ha aportat més de 3,5 milions.

Finalment, pel que fa a les parapúbliques, l’impacte de la pandèmia amb diners destinats de manera directa o indirecta és de prop de 3,5 milions pel que fa a FEDA, i de més d’1,6 milions pel que fa a Andorra Telecom.