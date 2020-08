Un any de l’esllavissada a la CG-1

A més de les tones de terra que van caure, l’aigua estancada al fons del desmunt va entrar amb violència a l’interior de la planta baixa del centre comercial.

Eren les sis del matí i per sort no hi havia gaires treballadors a l’interior. La terra caiguda era d’una obra aturada de la mateixa propietat del Punt de Trobada. Segons l’informe encarregat pel Govern la responsabilitat de l’esllavissada és d’aquests propietaris pel mal manteniment dels ancoratges.

La parròquia de Sant Julià de Lòria també hi va perdre ja que no va poder utilitzar des d’aquell 10 d’agost ni la deixalleria ni el magatzem, amb tot el material que contenia. El cònsol major de la parròquia, Josep Majoral, considera que aquests fets mostren la fragilitat del país però pensa que “la part positiva és que no hi va haver cap víctima mortal”. “Sí que va ser una desgràcia per al país, que es va bloquejar i va mostrar com som de fràgils per un simple tall de carretera”. Recorda que, a més, en l’accés al Pas de la Casa també hi havia hagut una altra esllavissada que va bloquejar l’entrada pel costat francès.



Divendres el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, recordava les tasques de neteja, estabilització i vigilància del terreny que s’han fet els darrers dotze mesos. Anunciava també els treballs de la primera fase d’estabilització definitiva de la parcel·la que començaran el 24 d’agost i costaran 4 milions 800 mil euros. De moment ja s’han gastat 800.000 euros, xifra que fa que tot plegat suposi que l’esllavissada de la Portalada hagi costat més de 6 milions d’euros.