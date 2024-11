Un Andorra sense bases cau a Lleida (80-70)

Lleida 80 – Andorra 70. Foto: ACB

El BC Andorra ha caigut a Lleida (80-70) en un partit en el qual ha hagut de lluitar contra les adversitats. Si a l’últim entrenament dels del Principat s’anunciava la baixa per lesió de Ferran Bassas, que se sumava a la ja coneguda de Shannon Evans, en els primers minuts de l’encontre, l’únic base que quedava a les ordres de Natxo Lezcano, Rafa Luz, ha sentit molèsties al bessó i no ha jugat més. Un mal de cap més per al tècnic tricolor que ha hagut d’encaixar peces i, entre el jove Aaron Ganal, Jerrick Harding i Chumi Ortega, s’ha batallat la posició de base en un Barris Nord que era tot un infern. Un apunt a tenir en compte per a la tornada a la Bombonera.

Al primer quart, el Lleida ha començat molt més intens, però un Andorra amb Harding com a protagonista no s’ha despenjat en el marcador i ha arribat al final del primer quart amb només un punt per sota 19-18.

Al segon quart, els andorrans no només han estat sobrevivint a les baixes, si no que entre Harding, Doumboya i Ben Lammers han aconseguit capgirar el marcador i marxar al descans amb 7 a favor, 39-46, després d’un bon parcial de 0-12 al tram final del segon quart.

En el tercer quart, el jugador nord-americà dels andorrans, Jerrick Harding, seguia posant-se tot un conjunt a les espatlles, acabant el partit amb 26 punts. Els del principat no deixaven que els de la Terra Ferma capgiressin el partit i amb el 54-60 s’arribava al final del tercer període.

Quan tothom pensava que el BC Andorra no podria tenir més mala sort, el buc insígnia dels tricolors, Jerrick Harding, ha hagut d’asseure’s a la banqueta després de fer-se mal a l’espatlla en una jugada de l’últim quart. L’han estat tractant, aplicant esprai i fent-li massatges. Posteriorment, el jugador ha tornat a entrar a la pista, però, amb clars signes de dolor. Així, el partit se li ha fet massa llarg a un Andorra que ha acabat pagant la major intensitat dels lleidatans en el tram final del matx amb uns encertats Edo Muric i Thomas Bropleh, per a acabar el partit amb un 80-70 en el marcador.

El proper compromís dels de Natxo Lezkano serà el proper dissabte, 9 de novembre, a les 18 hores, a la Bombonera contra l’UCAM Múrcia.





Anotadors del Lleida: Corey Walden (6), Oriol Paulí (5), Edo Muric (17), Alexander Madsen (2), Kenny Hasbrouck (13), Thomas Bropleh (16), Rafa Villar (4), Luka Bozic (9), Derrell Cooke (2), Michael Caicedo (0), Pierre Oriola (6).

Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (3), Jerrick Harding (26), Chumi Ortega (5), Nikos Chougkaz (2), Ben Lammers (11), Aaron Ganal (2), Nacho Llovet (0), Stan Okoye (6), Felipe dos Anjos (2), Kyle Kuric (4), Sekou Dombouya (9).