Un agent de la Policia supera la formació de tècnic qualificat en muntanya de la Gendarmerie

Participants en la formació de tècnic qualificat de muntanya, als Alps (Policia d’Andorra)

Un agent de la Policia acaba d’obtenir el diploma de tècnic qualificat en muntanya (DQTM) de la Gendarmerie nationale després d’una formació de 13 setmanes als Alps. L’ha impartida el Centre national d’instruction de ski et d’alpinisme, l’escola on es formen tots els gendarmes especialitzats en muntanya i que ha esdevingut un referent mundial en salvament.

La formació que ha superat aquest agent es divideix en tres mòduls, un d’estiu, un d’hivern i un de socorrisme. Poder accedir a cada mòdul no és fàcil, ja que cal passar proves físiques, tècniques i valoracions setmanals que acreditin l’alt nivell i les competències necessàries en alta muntanya per a poder continuar amb el curs.

Durant aquestes setmanes, l’agent de la Policia ha dut a terme activitats d’alpinisme i d’escalada en grans vies equipades i sense equipar, així com en cascada de gel. També ha treballat l’esquí de muntanya, l’esquí tècnic en pista i fora pista, les intervencions de policia judicial i administrativa, i les tècniques de socorrisme. D’aquesta manera s’ha preparat per a actuar en tota mena d’accidents de muntanya i rescats en cas d’allau, per a conduir un grup amb seguretat i per a poder formar altres policies.

Unes 25 persones, cada any, són les que aconsegueixen completar aquest curs en tècniques de muntanya.