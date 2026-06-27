Un accident entre tres vehicles se salda amb tres persones ferides

Aquesta passada tarda de divendres es va produir un accident de circulació, en el qual es van veure implicats fins a tres turismes. Dos d’ells són de matricula del Principat d’Andorra i un tercer és de placa espanyola. A causa del sinistre de trànsit, tres ocupants del turisme espanyol, una dona de 45 anys i dues nenes d’11 i 10 anys van resultar ferides.
L’incident viari va tenir lloc al punt quilomètric 1,800 de la carretera general número 1 (CG-1). Això és a l’altura de l’Estadi Comunal, a Andorra la Vella. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 17:08 hores.