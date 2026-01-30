Un accident amb dues ferides acaba amb el conductor detingut per positiu en alcohol

La nit d’aquest passat dijous es va produir un accident de circulació al punt quilomètric 2,950 de la carretera general número 1 (CG-1), a la rotonda de Prat Salit, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del sinistre de trànsit -que es va saldar amb el balanç de dues persones ferides- a les 21:16 hores.
Fonts policials assenyalen que en l’esmentat incident viari únicament es va veure involucrat un sol vehicle. Es tracta d’un turisme amb matrícula andorrana. Les dues passatgeres del cotxe, dues noies, veïnes del Principat, de 18 i 22 anys, van resultar ferides en l’accident.
Practicat per part de la Policia el pertinent control d’alcoholèmia al conductor, un home de 26 anys, aquest, va donar un resultat positiu d’alcoholèmia superior a 0,87 g/l., sent detingut i passarà disposició judicial en les properes hores.