Un accident a la N-145 a Valls de Valira causa retencions puntuals

Aquest dimarts al migdia s’ha produït un accident a la carretera N-145, al terme municipal de les Valls de Valira. Inicialment el sinistre ha obligat a donar pas alternatiu, cosa que a primera hora de la tarda ha causat retencions puntuals.

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències de Catalunya, l’avís s’ha rebut uns minuts després de 2/4 de 3 de la tarda (14.34). Per causes que es desconeixen, dos turismes han xocat al punt quilomètric 3 de la via que connecta la Seu d’Urgell i Andorra. L’ocupant d’un dels vehicles ha pogut sortir pel seu propi peu, però el conductor de l’altre cotxe ha quedat atrapat a l’habitacle. Per això, s’han hagut de desplaçar al lloc dels fets efectius dels Bombers de la Generalitat, des del parc de la Seu, per practicar la maniobra d’excarceració.

Les primeres informacions facilitades apunten que entre els implicats no hi hauria ferits greus, però tot i això un dels afectats ha estat traslladat amb una ambulància del SEM, cap a un centre mèdic que de moment no s’ha especificat.