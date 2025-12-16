Un 91% de les empreses andorranes va utilitzar les TIC durant el 2024 i un 32,2% permet fer teletreball

En termes generals, i durant l’any 2024, les empreses d’Andorra han utilitzat ordinadors i altres tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en un 91%. El percentatge del personal d’aquestes empreses que ha utilitzat TIC és del 83% i el 90,9% de les empreses han disposat d’accés a Internet.
Pel que fa a la connexió a Internet, la majoria d’empreses han tingut una velocitat d’entre 500MB/s i 1 GB/s i gairebé un 24% ha tingut una connexió superior a 1 GB/s. Les empreses han considerat, en més del 93%, que la seva connexió a internet ha sigut suficient per a les seves necessitats.
Quant a les empreses que han contractat especialistes en TIC representen quasi un 16% del total per a l’any 2024 i les que han proporcionat activitats formatives per a desenvolupar o millorar coneixements sobre les TIC és prop del 10%.
Principalment les funcions TIC, durant l’any enquestat, han sigut assumides per proveïdors externs a l’empresa.
Pel que fa a les empreses que han pagat un servei per a anunciar-se a Internet representen el 24% i les empreses que han utilitzat signatura digital en alguna comunicació amb agents externs representen el 63,9% majoritàriament, per a relacions amb l’Administració pública.
En termes globals, una de cada dues empreses enquestades han tingut pàgina web.
En quant als serveis de computació al núvol, al voltant del 40% de les empreses han utilitzat núvol de pagament.
Pel que fa al format de les factures enviades durant l’any 2024 el 17,3% s’ha fet en suport paper, el 70,4% en format PDF o similar i la resta en format electrònic que permeten el seu processament informàtic automàtic.
Les empreses que han rebut comandes i/o reserves de béns o de serveis a través d’una pàgina web o d’aplicacions mòbils, l’any 2024, han representat el 17,6% i destaca el sector dels serveis amb un 19,9%. Per tipus de client, i específicament en el sector dels serveis, les llars han representat el 69,5% i geogràficament el 38,9% s’ha fet a Andorra, el 47,1% a la Unió Europea i el 14,0% a la resta del món.
Globalment, s’observa que el 18,7% de les empreses d’Andorra han fet comandes i/o reserves de béns o serveis a través d’una web o d’aplicacions mòbils i un 82% s’han realitzat a fora del territori (amb un 69,2% a la Unió Europea i un 12,4% a la resta de països per a l’any 2024, tots els sectors inclosos).
Quant a les empreses d’Andorra que han utilitzat o facilitat l’accés a grans fonts de dades equival a gairebé un 10,3%.
L’anàlisi dels resultats mostra una despesa total en TIC al llarg de l’any 2024, incloent despeses en ordinadors i equips perifèrics, programari, serveis, consulta i telecomunicacions, d’uns 145 milions d’euros.
Quant a les empreses que han utilitzat tecnologies d’intel·ligència artificial durant l’any 2024, han representat un 24,8%, amb un notable augment respecte al període anterior (8,1% per a l’any 2022).
Pel que fa a la seguretat en TIC al llarg de l’any 2024, les empreses que apliquen autenticació mitjançant contrasenya segura com a mesura de seguretat TIC representen el 67,3% i les empreses que fan còpia de seguretat (backup) de dades en una ubicació separada són el 62,7%.
Respecte a les empreses que permeten fer teletreball als empleats, l’any 2024, representen el 32,2%. D’aquestes empreses el 50,2% dels empleats teletreballen regularment i de mitjana els empleats poden teletreballar el 45,7% del temps.
Pel que fa a les empreses que apliquen mesures per a influir en la disminució de paper utilitzat per imprimir i copiar, l’any 2024, representen el 65% del total. Les empreses dipositen els equips TIC en un contenidor de recollida/reciclatge d’aparells electrònics quan deixen de ser útils en un 63,6%, l’equip es manté en l’empresa en un 38,9% d’empreses i es ven, es retorna a una empresa d’arrendament o es dona en el 20,8% dels casos (una mateixa empresa pot optar per diferents opcions).