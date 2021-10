Un 4% més de visitants al setembre

El nombre de visitants augmenta un 3,8% respecte a l’any 2020. Durant el setembre han entrat al país fins a 602.023 persones. El nombre d’excursionistes durant el mes de setembre del 2021 ha estat de 367.253 amb un increment del +0,4%, mentre que el nombre de turistes ha estat de 234.770 amb un increment d’un +9,4% en relació amb l’any anterior, tal com informa el departament d’Estadística. Per procedència, els visitants francesos han augmentat un 5%, els espanyols han caigut un 5,7% i els d’altres procedències han pujat un 75,9%.

Les dades acumulades de la temporada turística d’estiu mostren una disminució del 2,8% dels visitants. Tanmateix, els visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) s’incrementen un 6,6% del total de visitants. Des d’Estadística expliquen aquest canvi de tendència de la tipologia dels visitants pel fet que els turistes i la pernoctació mitjana augmenten amb relació a la temporada anterior, mentre que els excursionistes disminueixen.

Des d’inici d’any, les dades acumulades s’han vist afectades per a les restriccions epidemiològiques causades per la pandèmia, les quals han començat al mes de març de l’any 2020. Els visitants presenten una davallada d’un -17,4%, amb una recuperació de més de tres punts en comparació a l’acumulat del mes anterior. Durant els nou primers mesos d’aquest any, tant els turistes com els excursionistes davallen un -24,2% i un -13,2% respectivament. No obstant això, presenten una recuperació amb relació a l’acumulat del mes anterior de gairebé cinc punts pels turistes i de més de dos punts pels excursionistes. Els excursionistes d’altres procedències augmenten un 37,2%, mentre que els excursionistes espanyols i francesos presenten una disminució d’un -14,7% i d’un -14,9% respectivament en relació amb el mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un -30,6%. No obstant això, els visitants presenten una recuperació de més d’un punt (-30,6%) a diferència de les dades acumulades del mes d’agost (-31,7%). Seguint la mateixa tendència, els turistes presenten una recuperació de gairebé un punt. Pel que fa als excursionistes, hi ha hagut una recuperació de més d’un punt (-26%) amb relació a les dades acumulades del mes d’agost (-27,2%).

D’altra banda, quant a les motivacions, el motiu principal dels visitants són les compres amb un 74% del total. El segon motiu pels turistes és la visita de la natura amb un 17%. Finalment, la pernoctació mitjana del turista ha estat de 2,5 nits, superior a la del setembre passat.