Un 4% dels controls d’alcoholèmia són positius

El Cos de Policia ha finalitzat el període de la darrera campanya de controls preventius d’alcoholèmia/droga, realitzada del 25 d’octubre al 7 de novembre de 2021. En el marc d’aquesta s’han efectuat un total de 728 controls dels quals 699 han donat un resultat negatiu i, 29 un resultat positiu. El percentatge és del 3,98 % de positius en relació als controls efectuats.

Dels 29 controls positius, 5 han comportat sancions administratives (taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l), 21 han comportat detenció per taxa d’alcohol superior a 0,80 g/l, 2 han comportat detenció per positiu a tòxics i 1 ha comportat detenció per positiu a l’alcohol i refús a la prova de tòxics.

Aquests controls s’han dut a terme entre les 7 hores del dia 25/10/2021 i les 19 hores del dia 7/11/2021.

Resum dels controls per franja horària, amb sancions i detencions:

Entre les 6 i les 14 hores: 254 controls dels quals 2 positius ( 1 sanció i 1 detenció)

controls dels quals positius ( sanció i detenció) Entre les 14 i les 22 hores: 330 controls dels quals 6 positius ( 1 sanció i 5 detencions)

controls dels quals positius ( sanció i detencions) Entre les 22 i les 6 hores: 144 controls dels quals 21 positius (3 sancions i 18 detencions)

Els resultats de les persones detingudes (4 dones i 20 homes, dels quals 20 són residents i 4 no residents), han estat els següents:

De 0,81 g/l a 1,20 g/l: 8 detinguts

detinguts De 1,21 g/l a 1,60 g/l: 6 detinguts

detinguts De 1,61 g/l a 2,00 g/l: 4 detinguts

detinguts Superior a 2,00 g/l: 3 detinguts (2,03 – 2,13 – 3,01 g/l)

detinguts (2,03 – 2,13 – 3,01 g/l) Positiu a la prova de tòxics: 2 detinguts

detinguts Positiu a l’alcohol i refús a la prova de tòxics: 1 detingut (1,39 g/l)

Pel que fa a les franges d’edat d’aquests conductors detinguts, han estat:

De 18 a 25 anys: 4 detinguts

detinguts De 26 a 40 anys: 12 detinguts

detinguts Superior a 40 anys: 8 detinguts

Dels 24 detinguts, 1 dels conductors ha estat involucrat en accidents de circulació de danys materials i cap en accidents amb ferits.

Amb la campanya de controls, la direcció del Cos vol fer palès novament que la suma d’alcohol+volant és del tot inviable. L’objectiu d’aquesta campanya ha estat dirigit a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de l’assoliment de l’objectiu marcat de la disminució dels accidents.

El Cos de Policia destaca que lamentablement, tot i haver publicitat activament la present campanya, es constata que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de 22 hores a 6 hores, ha estat del 14,58%.