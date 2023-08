Un 16 d’agost, de fa anys, naixia Madonna i moria Elvis Presley

La secció d’aquesta setmana ha de ser compartida, a la força, per dos grans artistes de la música. Els protagonistes són d’aquelles estrelles que han contribuït a escriure pàgines d’or en el panorama musical. Un ja fa molts anys que va morir, l’altra encara roman entre nosaltres. En tot cas, les cançons d’ambdós perduraran per sempre.

D’una banda, un 16 d’agost de 1958 venia al món Madonna (de nom real Madonna Luise Veronica Ciccone), a Bay City, Michigan (Estats Units). Absolutament controvertida, és una de les icones indiscutibles del pop de les darreres tres dècades. Els seus quatre primers discos, emmarcats al pop ballable, són absolutament imprescindibles: “Madonna” (1983), Like a virgin (1984), True blue (1986) i Like a prayer (1989). Després la seva música es va posar al servei de la imatge en què es va convertir, perdent tota la seva essència, qualitat i, fins i tot, un punt de gràcia. Això, segons diuen “alguns entesos”. En aquestes dates, Madonna, ha estat notícia pels seus problemes de salut, força seriosos, que han fet témer per la seva vida.

I, per coses del destí, si Madonna naixia un 16 d’agost, aquest mateix dia, però de 1977, moria el rei del rock, Elvis Presley, d’un atac de cor causat per l’abús de drogues i barbitúrics, al bany de la seva casa de Memphis, Tennessee (Estats Units). El van intentar reanimar a l’hospital, però va ser del tot impossible.





Font: EfeEme.com