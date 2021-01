Últims dies per presentar propostes al pressupost participatiu d’Ordino

El proper diumenge 17 de gener es tancarà el termini donat per presentar les propostes ciutadanes al pressupost participatiu per al 2021 d’Ordino. Per tant, els residents de la parròquia, majors de 18 anys, que vulguin participar-hi només disposen d’aquesta setmana per fer-ho. Els interessats poden enviar la seva idea mitjançant un formulari publicat a l’enllaç https://www.ordino.ad/comu/pressupostparticipatiu.

El procés del pressupost participatiu es va presentar el passat 30 de novembre i el 3 de desembre es van començar a recollir les primeres idees, en una primera fase del projecte que acaba el 17 de gener, destinada a la presentació de propostes. Entre el 18 i el 24 de gener es farà una preselecció de totes les idees que compleixin amb els criteris establerts a les bases, i entre el 25 de gener i el 24 de febrer es procedirà a la votació popular.

El Comú d’Ordino destinarà 50.000 euros a un projecte d’interès general per a la parròquia d’Ordino, que serà escollit mitjançant votació popular. Una comissió tècnica mixta admetrà les propostes que es faran públiques per la votació popular sempre que compleixin els criteris establerts. L’objectiu és donar veu al conjunt de la ciutadania per saber quines necessitats o demandes reals hi ha entre la població. Les propostes poden ser de qualsevol àmbit (educatiu, social, cultural, esportiu…) sempre que siguin d’interès general.