Últims dies per fotografiar-se amb el Yellow Border de National Geographic

Després de gairebé nou mesos instal·lat al llac d’Engolasters, el Yellow Border de National Geograhic s’acomiada d’Andorra, tal i com estava previst. En concret, el desmuntatge de la instal·lació es realitzà el proper 31 de març.

D’aquesta manera, tots aquells que encara no hagin tingut l’oportunitat de fotografiar-se amb el popular marc de color groc encara disposen d’uns quants dies per fer-ho possible.

De fet, al llarg de tots aquests mesos, molts han estat els visitants i curiosos que s’han acostat fins al llac d’Engolasters per gaudir d’aquesta imponent estructura de quatre metres d’alçada per tres metres d’ample i de 700 quilos.

La presència del Yellow Border al llac d’Engolasters també ha tingut una repercussió destacable a les xarxes socials ja que molts visitants i andorrans han compartit les seves imatges a través dels seus perfils.

La instal·lació d’aquest marc s’inclou dins de l’acord de col·laboració signat entre Andorra Turisme i National Geographic. A través del microsite https://www.nationalgeographic.es/andorra-al-natural i de les respectives xarxes socials es poden consultar les diferents accions que s’han realitzat dins el projecte “Andorra al Natural”. A més, en les properes setmanes s’anunciaran un seguit de novetats sobre aquest projecte que permetran donar-li continuïtat tot reforçant l’objectiu de donar a conèixer i posar en valor la fauna i flora del nostre país.

Tant el desmuntatge com la instal·lació del Yellow Border han estat possibles gràcies a la cessió gratuïta de l’espai per part de FEDA.