UL + DA + ACCIÓ + Independents segueix incidint en l’habitatge

Al centre, el cap de llista d’Unió Laurediana acompanyat per membres de la candidatura (Unió Laurediana)

“En els darrers quatre anys s’ha invertit en infraestructures necessàries, racionals, plantejades des del sentit comú i de la mà de la capacitat econòmica de la parròquia”, així ho assegura Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents, candidatura que proposa seguir en sintonia amb la feina feta promovent la construcció de pisos de lloguer assequible en terreny comunal.

Un projecte que inclou també un projecte social i inclusiu que prestant especial atenció als membres més grans de la parròquia i als joves , com explica el membre número 3 de la llista, Sergi Majoral: “Els pisos per a majors de 65 anys estaran ubicats a una zona més exterior de la ciutat, però amb l’avantatge de poder disposar de zones verdes i d’espai per a conrear-hi horts, i que creiem que és un complement ideal per a la gent gran’”.

Aquests pisos amb serveis -assegura el candidat- “permetran oferir un entorn càlid i adaptat a les seves necessitats, afavorint la qualitat de vida i el benestar, sense haver de sortir de la parròquia”. També, amb l’arribada de la residència universitària a Sant Julià de Lòria, el projecte té intenció de comptar amb pisos per als joves amb voluntat d’emancipar-se. La intenció és fer de Sant Julià de Lòria una parròquia model; en relació a l’accessibilitat, les infraestructures i els equipaments, indica Sergi Majoral.

El projecte també té inversions planificades a mitjà termini com l’acabament del cadastre, l’eixamplament de les carreteres secundàries i la millora de la qualitat de l’aigua amb la construcció de nous dipòsits. Com explica el cap de llista, Josep Majoral, “l’urbanisme el farem pensat i planificat amb aquelles necessitats estrictes de la parròquia, com hem fet amb la plaça Rocacorba, una infraestructura necessària per a evitar el risc d’inundació de la zona, i que dona resposta a la gent que viu a la part alta del poble. A més, s’insistirà prop de Govern perquè el vial sigui ben aviat una realitat. Sant Julià de Lòria és la parròquia que menys ha crescut urbanísticament els darrers anys, amb un creixement sostingut, lineal i controlat que es vol mantenir”.





