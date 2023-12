UL + DA + ACCIÓ + Independents, “compromís ferm amb el turisme i el comerç”

Els candidats d’Unió Laurediana visitant el comerç local (Unió Laurediana)

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents té un compromís ferm amb el turisme i comerç de la parròquia de Sant Julià de Lòria. L’objectiu principal se centra a recuperar l’activitat comercial i treballar de manera conjunta per a aconseguir ho.

Les propostes que planteja la candidatura són, en primer lloc la creació d’una plataforma comercial per a potenciar la dinàmica econòmica de la parròquia . Com explica el cap de llista, Josep Majoral, es tracta de fer una plataforma digital de pagament per a tot el comerç. “El que perseguim és oferir mitjançant uns descomptes, pactats prèviament amb el comú, i en el marc del desenvolupament del projecte, que el comú assumeixi la despesa i que es reverteixi en el client final que ve a comprar’. El comerç hauria de sortir beneficiat, el client ho hauria de trobar més econòmic i el comú tindria la possibilitat de crear una xarxa de clients per a fer promoció de productes locals, establint així incentius fiscals per al comerç de proximitat”, assenyala Majoral. També en les propostes electorals hi ha una aposta clara per a impulsar un projecte d’embelliment en els carrers aprofitant els aparadors buits per a crear un recorregut històric i cultural per la parròquia.

Aquesta és una iniciativa que s’inscriu en un projecte integral de desenvolupament i reactivació econòmica creat al voltant de tres grans eixos estratègics. Eixos que inclouen entre altres el creixement del turisme esportiu que “servirà per a posicionar la parròquia fora de les fronteres del país a partir de l’esport, amb esdeveniments esportius d’àmbit internacional que atraurien aficionats de tot el món, generant que hotels, restaurants i negocis locals puguin aprofitar l’afluència de visitants i consolidar Sant Julià de Lòria com a destinació turística esportiva”, indica el candidat lauredià.

En segon pol d’atracció de la candidatura és la universitat, a través de la residència universitària, i finalment, Naturland “també s’hauria de contribuir a la reactivació de l’economia de la parròquia. El centre ha aconseguit capgirar la seva situació econòmica gràcies al pla director implementat els darrers quatre anys. És un projecte al qual se li ha donat la volta, la intenció és que els 100.000 visitants que pugen a Naturland els puguem portar cap al centre”, un conjunt de propostes de política global i transversal per a impulsar una economia local mitjançant el turisme sostenible i el suport als petits negocis, apunten des d’Unió Laurediana.

