UL + DA + ACCICÓ + Independents aposten per la residència universitària

Mireia Codina i Josep Majoral, els candidats d’UL + DA + ACCICÓ + Independents (Unió Laurediana)

Unió Laurediana + Demòcrates + ACCIÓ + Independents té com a prioritat impulsar el creixement econòmic de la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb actius com la residència universitària i el campus, fent de les universitats un motor econòmic per a la parròquia. La candidatura planteja ubicar la residència universitària a l’hotel Pol, un espai cèntric, proper a les universitats, que permetria donar més vida a la zona i bona connexió amb la resta de serveis.

El projecte, encapçalat per Josep Majoral i Mireia Codina, planteja incloure en les instal·lacions, que compten amb 4.000 metres quadrats, espais de convivència com un coliving i un coworking adreçat a emprenedors lauredians i diferents espais oberts per als joves, fent que siguin un punt de trobada: ‘és un espai necessari i requerit per totes les universitats i nosaltres donarem compliment, ja que creiem que és una necessitat de parròquia que els joves s’hi puguin instal·lar i treballar’’.

“D’aquesta manera, la innovació, la tecnologia i la cultura consolidaran Sant Julià de Lòria com un pol econòmic i educatiu”, assenyalen des de la candidatura. Actualment, la parròquia compta amb quatre universitats, la Universitat d’Andorra (UdA), la Universitat Carlemany, la Universitat Europea i la Humanium, que ofereixen als joves diversos recorreguts acadèmics.

Aquestes instal·lacions nodreixen de vitalitat la parròquia i ajuden al creixement, la dinamització, l’atracció de nous comerços i la dinamització dels espais de restauració. La voluntat és continuar donant suport a les universitats amb un projecte pensat per als joves per a fer de Sant Julià de Lòria un pol universitari. Hem de poder donar compliment a la residència universitària un a proposta que és estrictament necessària’.

Les converses per a tirar endavant aquesta iniciativa públic-privada estan molt avançades i en cas de ser elegits es podria posar en marxa el projecte a principis del 2024, asseguren els candidats.