Uep! Les meves aventures al camp, de Miquel Montoro

Títol: Uep! Les meves aventures al camp

Autor/a: Miquel montoro

Pàgines: 248

Editorial: Shaka

Sinopsi:

Aquest no és un llibre qualsevol. És un manual d’instruccions per saber de quin planeta ha arribat Miquel Montoro… o sigui, jo mateix! Si voleu conèixer d’on vinc, qui soc i cap a on van les meves aventures, aquest és el lloc. Aquí vos contaré les millors històries: algunes del dia a dia al meu estimat camp mallorquí, d’altres entre càmeres i platós i un bon grapat d’extraordinàries on la imaginació es desborda. Si m’acompanyeu, descobrireu animals increïbles, amics invencibles, capítols personals i una invitació a tastar plats d’aquells fets per llepar-se’n els dits… Crec que ja sento l’oloreta de les pilotes! Mmmm, que en són de bones!

Autor/a

Miquel Montoro és un youtuber i instagrammer mallorquí, també col·laborador del programa Uep! Com anam? d’IB3 Televisió. Es dedica principalment a la divulgació de coneixements de la vida rural. Només sis mesos després de crear el seu canal de YouTube, Miquel Montoro es va fer famós gràcies a el vídeo viral Ses taronges, que ja acumula gairebé tres milions de visualitzacions. El vídeo Hòstia, pilotes! va ser un altre fenomen mediàtic que el va portar a ser entrevistat en els programes de televisió i ràdio més populars d’Espanya.

