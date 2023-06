UdA: Premis que contribueixin a lluitar contra el canvi climàtic

Els guardonats del segon concurs ‘Què podem fer a l’UdA pel clima?’ (UdA)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha lliurat aquest dimecres els premis del segon concurs ‘Què podem fer a l’UdA pel clima?’, una competició convocada per la mateixa institució amb l’objectiu de promoure accions internes que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic i permetin adaptar-se als seus efectes.

En la categoria d’estudiants, el projecte guanyador ha estat l’anomenat “Monitorització i gestió d’espais universitaris”, d’Angèlica Medina, Cristina Medina i Roger Rodríguez, que proposa el monitoratge, mitjançant sensors, de la qualitat de l’aire als espais de l’UdA, a més de l’automatització d’un dels horts socials de Sant Julià de Lòria que gestionen estudiants voluntaris.

En la categoria oberta al personal i a d’altres col·lectius de la universitat, el treball guanyador ha estat el titulat “Millora en la conscienciació col·lectiva sobre eficiència energètica a través de serious games”, del professor Jan Sau. El projecte preveu la realització d’un joc interactiu de tipus serious game per a afavorir accions quotidianes en favor de l’eficiència energètica.

La segona edició del concurs, que vol contribuir a l’assoliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 13, centrat a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, ha rebut un total de cinc projectes. L’objectiu era promoure idees realistes i aplicables a l’UdA o a la comunitat universitària, ja que la voluntat de la universitat és fer realitat, ja sigui de manera parcial o total, els projectes guanyadors, tal i com s’ha manifestat durant l’acte de lliurament dels premis.

El jurat encarregat d’avaluar les propostes estava constituït per Montserrat Casalprim, com a representant de la Junta Acadèmica de la Universitat; Mireia Codina, cònsol menor de Sant Julià de Lòria; Josep Fortó, per delegació de les representants del personal docent al Consell Universitari; Itzel Blanco, representant dels estudiants al Consell Universitari, i Ana Torrebella, representant del personal administratiu i tècnic al Consell Universitari. Cada membre dels dos grups guanyadors ha estat premiat amb un equipament informàtic valorat en 600 euros.