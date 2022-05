Ucraïna guanya el festival d’Eurovisió

Amb 631 punts Ucraïna s’ha endut el micròfon de cristall del Festival d’Eurovisió. La cançó “Stefania” interpretada per la banda Kalush Orchestra ha aconseguit el que les apostes pronosticaven des de fa dies: ser la guanyadora de la 66a edició.

És el tercer cop que obté la victòria, enguany, destacant el fort suport de l’audiència que va capgirar els resultats dels jurats. El Regne Unit i Espanya han completat el podi, assolint resultats històrics en tots dos països.

La d’enguany ha estat una edició marcada per la guerra a Ucraïna amb missatges de suport i amb una crida a la pau. El president Zelenski ha felicitat el grup guanyador i ha promès que Ucraïna serà la seu del concurs l’any vinent.

“Encara no he tingut l’oportunitat de parlar amb el president Zelenski. Com sabeu, té altres coses a fer. Està ocupat amb altres coses molt importants, aquests dies. Pel que fa al Festival de la Cançó d’Eurovisió, estic segur que l’any vinent Ucraïna estarà encantada d’acollir Europa a la nova Ucraïna integrada i feliç”, Oleh Psiuk/Cantant de Kalush Orchestra.