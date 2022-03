Ubach tracta amb la directora general de l’ONU Ginebra la col·laboració d’Andorra

Segona jornada de treball de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a Ginebra (Suïssa), on té lloc el Segment d’Alt Nivell de la 49a sessió del Consell de Drets Humans (CDH), l’organisme de l’ONU encarregat de promoure i enfortir la protecció dels Drets Humans arreu del món. Després de participar aquest dilluns en el segment, aquest dimarts la titular de la cartera ha aprofitat la seva estada a Suïssa per mantenir diverses reunions bilaterals amb altres mandataris i representants d’organismes internacionals.

Així, Ubach s’ha trobat aquest matí amb la directora general de l’ONU Ginebra, Tatiana Valovaya, i han abordat la col·laboració d’Andorra amb l’ONU, especialment tenint en compte que l’any vinent se celebra el 30è aniversari de l’adhesió del Principat a les Nacions Unides. Finalment, Ubach també ha exposat a la directora general les iniciatives i la difusió que es fa a Andorra dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

Posteriorment, la ministra d’Afers Exteriors s’ha trobat amb el president del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), Peter Maurer. Amb ell ha tractat la llarga i extensa col·laboració entre el Principat d’Andorra i aquesta entitat internacional. També s’han referit a la situació actual a Ucraïna després de l’atac militar rus. El CICR treballa a Ucraïna des de fa anys i ha anat formant el comitè local de la Creu Roja per respondre a situacions humanitàries. Tant la ministra Ubach com Maurer han reiterat la necessitat de fer respectar el dret humanitari internacional i treballar de manera conjunta per protegir o alleugerir el patiment de les poblacions civils.

Finalment, durant la tarda la ministra Maria Ubach també s’ha trobat amb el secretari d’Estat d’Afers Exteriors i de Cooperació de Portugal, Francisco André, i amb el ministre d’Afers Exteriors de Maldives, Ahmed Khaleel.

La ministra d’Afers Exteriors va pronunciar ahir un discurs en el marc del primer dia del Segment d’Alt Nivell de la 49a sessió del Consell de Drets Humans, un segment que s’allarga fins demà amb la participació de mandataris de tot el món. Durant l’al·locució d’aquest matí del ministre d’Afers Exteriors Rus, Serguei Lavrov, diplomàtics d’arreu del món, entre els quals Andorra, han abandonat la sala en senyal de rebuig per l’atac militar rus contra Ucraïna.