Ubach presenta al Consell de Ministres l’informe anual d’Acció Exterior

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha presentat durant la sessió de Consell de Ministres d’aquesta setmana l’edició 2021 de l’Informe d’Acció Exterior, que recull les principals accions dutes a terme al ministeri durant l’any passat.

A l’informe del 2021 s’hi remarquen les actuacions més destacades a nivell d’afers jurídics internacionals, afers bilaterals, afers multilaterals i de cooperació transfronterera, així com les activitats consulars. El document també informa de la gestió de persones i del pressupost del ministeri. Finalment cal destacar que també s’assenyalen els principals objectius assolits al 2021 respecte a les prioritats del ministeri i del Govern.

Aquest informe es presentarà el 30 de juny a la Comissió legislativa de Política Exterior, i posteriorment es publicarà al BOPA. La Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica, estableix en el seu article 10.2 l’obligació del Ministeri d’elaborar anualment un informe d’Acció Exterior.

El Govern aprova lliurar el segon Informe Nacional Voluntari a l’ONU

El Consell de Ministres també ha aprovat el lliurament del segon Informe Nacional Voluntari (INV) a l’ONU. Com a part dels seus mecanismes de revisió, l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible insta als Estats Membres a que realitzin exàmens periòdics sobre els progressos nacionals. Es tracta del mecanisme perquè els governs informin sobre els avenços i reptes per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Govern d’Andorra va aprovar el passat setembre la metodologia d’elaboració i presentació del segon Informe Nacional Voluntari. Des de llavors, el ministeri ha coordinat la concepció i redacció de l’informe, seguint les recomanacions de les Nacions Unides. Ara se n’ha aprovat el lliurament a les Nacions Unides per la via diplomàtica.

L’INV es presentarà oficialment en el segment ministerial del Fòrum Polític d’alt nivell de l’ECOSOC que tindrà lloc del 13 al 15 de juliol del 2022, a Nova York.