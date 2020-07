Ubach participa en la Conferència Ministerial sobre la resposta digital per fer front a la COVID-19

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dimecres al migdia en la Conferència Ministerial virtual organitzada conjuntament per Estònia i Singapur. La reunió ha servit per posar en comú quina ha i quina ha estat la resposta digital dels diferents països per fer front a la situació generada per la COVID-19.

En la seva intervenció, la ministra ha explicat que les eines digitals i les polítiques de recuperació són molt efectives per respondre a aquesta pandèmia, i ha exposat com Andorra ha aprofitat la tecnologia digital en diferents sectors per front a la COVID-19. En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors ha presentat les iniciatives del Ministeri d’Economia i de la Cambra de Comerç en l’organització dels diversos webinars sobre oportunitats de comerç electrònic i gestió empresarial.

També ha exposat la feina feta pel Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior en crear una plataforma digital per ajudar en la continuïtat de l’aprenentatge dels infants. Finalment, Ubach ha fet èmfasi en la plataforma llançada pel Ministeri de Salut per recollir dades epidemiològiques.

Els dos països amfitrions, Estònia i Singapur, en la seva qualitat de co-presidents del Grup d’Amics sobre la e-Governança i la Ciberseguretat de les Nacions Unides, han presentat una Declaració Global sobre Resposta digital envers el COVID-19. Andorra ha co-patrocinat aquesta Declaració Global.

La declaració té la voluntat de reforçar les capacitats digitals dels sistemes d’atenció sanitària, implementar una e-educació i solucions eficients per l’aprenentatge, assegurar un espai digital segur, construir sistemes de e-Governança moderns. A més, també té l’objectiu de proveir una connexió assequible a tot arreu, protegir els drets humans i les llibertats fonamentals, millorar les habilitats digitals, impulsar el e-Comerç i finalment enfortir la cooperació internacional.