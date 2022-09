Ubach manté reunions bilaterals amb Letònia, Xile i Irlanda

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el seu homòleg a Letònia, Edgar Rinkēvičs, han treballat els dossiers de col·laboració entre els dos països i han explorat noves vies de cooperació en àmbits d’interès mutu. El ministre eslovè s’ha interessat per l’avançament de les negociacions amb la Unió Europea.

En aquest sentit la ministra li ha avançat l’agenda prevista per als pròxims mesos i la prioritat que l’Acord representa per a Andorra. Durant la trobada també s’ha exposat la possibilitat d’iniciar els treballs de signatura d’un conveni de no doble imposició entre Andorra i Eslovènia.

La titular d’Afers Exteriors d’Andorra ha tingut ocasió de trobar-se amb la nova ministra d’Afers Exteriors de Xile, Antonia Urrejola, per a tractar els dossiers entre ambdós països, així com les prioritats en l’àmbit multilateral.

Finalment, Andorra i Irlanda han firmat un acord relatiu a la mobilitat dels joves entre els dos països per tal que obtinguin un permís de residencia que els permeti treballar. Aquest conveni s’ha formalitzat amb una signatura en la reunió mantinguda aquest divendres entre l’ambaixadora d’Andorra, Elisenda Vives i el secretari general del Ministeri d’Afers Exteriors d’Irlanda, Joe Hackett.